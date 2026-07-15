Coupe du Monde 2026 : la presse mondiale cartonne salement les Bleus

L’Équipe de France est tombée de haut, de très haut. Séduisante grâce à son quatuor offensif de feu et désigné comme la grande favorite au sacre mondial, la sélection tricolore a été balayée sans ménagement par la Roja à Dallas (2-0). Et il n’y a pas qu’en Hexagone où les observateurs ont été surpris de voir les Bleus se faire autant malmener. En Italie, Il Corriere dello Sport évoque « La chute des dieux » quand la Gazzetta dello Sport se montre bien plus incisive dans ses colonnes.

La suite après cette publicité

« Des Bleus méconnaissables, Mbappé en échec. La France anéantie, la plus mauvaise et la plus insignifiante performance dont on se souvienne en Coupe du Monde. De retour chez elle après s’être bercée d’illusions et avoir fait croire à tout le monde que la Coupe du Monde serait la sienne. Sans Kylian Mbappé, disparu soudainement, sans tous les autres. Les adversaires du premier match étaient-ils faibles ? Non, c’est l’Espagne, d’un tout autre calibre, et les Bleus ont toujours eu du mal face à elle : ils n’arrivent pas à maîtriser son jeu, qui les déstabilise et leur fait perdre la tête. Il n’y a pas eu de match, de la première à la dernière minute. Une supériorité totale, écrasante. »

La France sévèrement taclée

Chez nos voisins britanniques, même constat. La France a des noms ronflants, mais ne sait pas jouer avec selon le Daily Mail. « L’Espagne a relégué les Français, jusque-là dominateurs, comme des acteurs de seconds rôles. (…) C’est bien beau d’avoir un quatuor offensif de ce calibre, mais cela ne fonctionne pas si personne ne leur transmet le ballon ». Le Mirror a été plus sobre avec « Une Espagne sensationnelle domine une France impuissante », mais The Athletic a pointé du doigt le plan de Didier Deschamps. « Toute analyse française sensée de cette élimination doit reconnaître la deuxième équipe présente sur le terrain, qui a livré l’une des plus grandes performances collectives de l’histoire de la Coupe du Monde. Le fait que la France se soit présentée à Arlington en partant du principe qu’elle pouvait adopter exactement le même plan de jeu que lors de tous ses précédents matchs de Coupe du Monde et remporter une victoire facile n’a pas joué en sa faveur. Deschamps ne semblait pas avoir pris en compte le fait que l’Espagne était un adversaire différent, doté d’un plan spécifique capable à la fois de contrer les points forts des Français et de cibler leurs faiblesses. »

La suite après cette publicité

Enfin, en Argentine aussi on savoure le succès de la Roja dans les pages du Diario Olé. « Et Olé ! Balade à Dallas. L’Espagne a donné une véritable leçon de football, a fait ce qu’elle voulait avec le ballon, tandis que la France a sombré dans le désespoir et l’impuissance. L’(ancienne) « Furia » mérite amplement sa place en finale. Une véritable raclée. Par moments, ça a été une véritable raclée. Où est passée cette France dévastatrice qui rêvait d’une nouvelle finale ? Où sont passés les coups de pied gauches de Dembélé ? Où est passée la maîtrise du ballon d’Olise et de Koundé ? Et les buts de Mbappé ? L’Espagne a mis à nu toutes ces faiblesses mentales et footballistiques avec une formule plus vieille que le football lui-même : vouloir le ballon. La manier avec soin, avec précision, avec finesse, par des passes, des démarquages, de l’anticipation. La méga-égalité attendue a pris fin lorsque Rodri s’est emparé du ballon, lorsque Ruiz a toujours distribué le jeu avec discernement. La Coupe du Monde a désormais son premier finaliste et il faut l’applaudir, car il a ridiculisé le favori de la plupart des observateurs. » Les Bleus se souviendront longtemps de ce 14 juillet 2026.