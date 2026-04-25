Roma : Gasperini voulait prêter Robinio Vaz en Serie B

Le mercato estival de l’AS Roma laisse des traces en interne. Selon la Repubblica, de fortes tensions ont émergé entre Gian Piero Gasperini et la direction, avec Frederic Massara en première ligne. En cause : plusieurs désaccords sur le recrutement, que ce soit sur les profils proposés ou ceux finalement signés. L’entraîneur italien aurait notamment refusé plusieurs pistes offensives comme Rasmus Højlund, Jonathan Rowe ou encore Jérémie Boga, estimant qu’ils ne correspondaient pas à ses attentes immédiates.

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Mais le cas le plus révélateur reste celui de Robinio Vaz. Recruté en janvier pour plus de 20 millions d’euros en provenance de Marseille, ce jeune attaquant de 2007 ne faisait pas l’unanimité auprès du manager giallorosso, qui jugeait même qu’il devrait «passer deux ans en Serie B» avant d’être prêt pour l’équipe une. Un désaccord de fond, puisque le technicien souhaitait un renfort immédiatement opérationnel pour épauler Donyell Malen, seul véritable point d’appui offensif depuis plusieurs mois. Depuis, l’ex-Marseillais a débloqué son compteur but avec la Roma.