Giovane Elber et le fainéant Ronaldo

Giovane Elber était, en son temps, une terreur des surfaces. Pourtant, l'ancien attaquant, aujourd'hui à la retraite, ne compte que 15 sélections avec le Brésil. La faute à une terrible concurrence. Il n'était pas facile d'avoir du temps de jeu avec la Seleção, spécialement en attaque ! Nous avions Romario, Bebeto et Edmundo quand j'ai démarré, et, ensuite, il y avait Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho, a-t-il expliqué à Four Four Two avant de se souvenir de R9.

La suite après cette publicité

«Ronaldo était le meilleur. Il était si fainéant à l'entraînement, il ne voulait pas courir ou faire les exercices physiques à l'entraînement. Mais quand les matches commençaient, il était phénoménal. Il pouvait marquer tout type de but. Un talent naturel pur», a-t-il raconté. Légende.