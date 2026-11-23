Une sortie de route extra-sportive qui fait grand bruit outre-Atlantique. À 36 ans, l’international mexicain Héctor Herrera a été interpellé par les forces de l’ordre au Texas, soupçonné de conduite en état d’ivresse. Si le milieu de terrain a depuis été remis en liberté après son passage au poste, l’incident jette une ombre sur la fin de carrière d’un joueur habitué jusqu’ici aux sommets du football mondial. Figure emblématique du FC Porto, où il a porté le brassard de capitaine et remporté le championnat portugais avant de s’offrir une Liga sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, celui qui compte plus de cent sélections avec le Mexique évolue aujourd’hui sous les couleurs du Houston Dynamo en MLS.

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Du côté des instances américaines, la réaction se veut pour l’heure mesurée, mais ferme. La franchise texane ainsi que la MLS ont officiellement confirmé avoir pris connaissance de cet écart de conduite, précisant recueillir actuellement l’ensemble des éléments relatifs au dossier avant d’envisager d’éventuelles sanctions disciplinaires internes. Révélée initialement par le quotidien local Houston Chronicle, cette affaire place l’ancien cadre des Colchoneros dans une position délicate…