Le maillot du Real Madrid pèse 300 M€

Le Real Madrid vient de réaliser une nouvelle saison blanche. Cela n’empêche pas les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu de s’en mettre plein les poches, que ce soit avec leur stade ou encore les produits dérivés ou les maillots. Ce jeudi, AS s’intéresse justement aux tuniques des Merengues. Grâce aux différents sponsors, le maillot du Real Madrid pèse aujourd’hui 300 M€. Personne ne fait mieux dans le monde.

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Dans le détail, Fly Emirates, qui a prolongé mardi son contrat avec l’entité madrilène, débourse 100 M€ par saison pour s’afficher sur le maillot. Adidas, qui est lié au Real Madrid jusqu’en 2034, paye 120 M€ par an. Enfin, HP, qui est le sponsor secondaire sur les manches, paye 80 M€ par saison. Tout cela rapporte donc 300 M€. A titre de comparaison, Manchester City, qui possède le deuxième maillot le plus cher, reçoit 220 M€ par an. Le Barça (200 M€ par saison) et le PSG (un peu moins de 200 M€) sont eux aussi encore loin du Real Madrid.

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