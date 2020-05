OL : Raymond Domenech juge le départ de Grégory Coupet

C'est un peu à la surprise générale que Dijon a nommé, le 20 mai dernier, Grégory Coupet nouvel entraîneur des gardiens de l'effectif de Stéphane Jobard. L'ancien portier emblématique de l'OL occupait cette fonction chez les Gones depuis 2018 et arrivait en fin de contrat cet été. Raymond Domenech, ancien entraîneur de Lyon notamment, a été invité à réagir vendredi à ce départ sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, où il officie en tant que consultant.

«C’est le choix d’une nouvelle étape. Les anciens Lyonnais s’en vont. On peut le regretter. C’était la culture lyonnaise avec des anciens joueurs. Là, c’est une nouvelle direction et une nouvelle orientation. Le problème de Lyon, c’est la saison prochaine. Il y a des nouveautés. La saison prochaine sera décisive pour savoir si ça a été positif d’écarter les anciens Lyonnais comme (Bruno) Genesio et (Grégory) Coupet. Et ça continue», a ainsi lâché l'ancien sélectionneur des Bleus. Grégory Coupet a lui déjà expliqué les raisons de son départ de l'OL.