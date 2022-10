PSG-OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Soirée spéciale au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. S'ils restent invaincus depuis le début de saison, les joueurs de Christophe Galtier restent sur trois matches nuls consécutifs toutes compétitions confondues, deux contre Benfica en Ligue des Champions et un contre le Stade de Reims. En face, les hommes d'Igor Tudor ont chuté contre l'AC Ajaccio à domicile la semaine passée (1-2) mais se sont rassurés en C1 en s'imposant à Lisbonne contre le Sporting (0-2). Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce choc, Christophe Galtier, privé de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, aligne un 4-3-3 pour la première fois de la saison. Danilo évoluera en défense centrale aux côtés de Marquinhos tandis que Juan Bernat au poste de latéral gauche. Au milieu, Marco Verratti sera accompagné de Vitinha et Fabian Ruiz. Devant, les trois stars Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar démarrent. En face, Igor Tudor aligne le même onze victorieux face au Sporting. Balerdi, Bailly et Mbemba composent la défense à trois alors qu'Alexis Sanchez sera soutenu par Amine Harit et Matteo Guendouzi devant.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bernat - Verratti, F.Ruiz, Vitinha - Messi, Mbappé, Neymar

OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, N.Tavares - Guendouzi, Sanchez, Harit

