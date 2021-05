Ligue des Champions : l'arbitre de Manchester City - PSG désigné

Après Felix Brych qui était au sifflet lors du match aller entre le PSG et Manchester City, c'est Björn Kuipers qui dirigera la rencontre retour mardi soir (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) entre les deux équipes. C'est plutôt un bon souvenir pour les Parisiens, qui devront réaliser un exploit pour se hisser en finale de la compétition.

Le Hollandais de 48 ans a arbitré le PSG il n'y a pas si longtemps. C'était en 8e de finale aller lors de la victoire 4-1 au Nou Camp contre le Barça. Plus globalement, Kuipers a dirigé six rencontres concernant le club français avec un total de 3 victoires et 3 matches nuls. De bon augure pour la suite ?