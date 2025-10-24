Jean-Michel Larqué dézingue Roberto De Zerbi

Présent en conférence de presse, ce vendredi, Roberto De Zerbi a fait son mea-culpa après la défaite de l’OM face au Sporting CP. Pour autant, Jean-Michel Larqué, invité de Rothen s’enflamme sur RMC, ne comprend toujours pas les choix opérés par le technicien italien. «Quand De Zerbi fait les choses bien, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu’il se prend les pieds dans le tapis», a tout d’abord lancé Larqué.

Et de poursuivre : «quand il dit qu’il ne voulait pas défendre si bas et qu’il joue à cinq derrière, il va forcément défendre plus bas que s’il joue avec une défense à quatre en laissant Vermeeren sur le terrain, un joueur capable de garder le ballon et de donner un peu d’air, de temps en temps, à l’équipe». Avant de conclure : «plus tu parles, plus tu t’emmêle les pinceaux. Il a eu une panne de neurones ? Ou les fils se sont touchés ? Mais au Real qui jouait à dix contre onze (le Madrilène Carvajal a été expulsé à la 72e minute, ndlr) ? On a rarement vu une équipe aussi faible. Même à dix, au moins avec deux attaquants et un milieu qui garde le ballon, je suis sûr que tu aurais eu une occasion de marquer un but». Ambiance…