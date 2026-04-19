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Man City : l’incroyable but de Rayan Cherki contre Arsenal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
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Man City 2-1 Arsenal Voir sur CANAL+

Rayan Cherki n’en finit plus d’impressionner. Auteur d’une saison remarquable pour sa première année en dehors de Lyon, le crack de 22 ans est irrésistible et s’est imposé comme un titulaire dans le système de Pep Guardiola. Lors du choc au sommet face à Arsenal ce dimanche, le numéro 10 des Skyblues était logiquement dans le onze.

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RAYAN CHERKI EST UN JOUEUR DE FOOTBALL EXCEPTIONNEL 🤯🤯🤯

Le Français se joue de la défense d'Arsenal et ouvre le score pour Manchester City 😮‍💨

#MCIARS | #PremierLeague
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Et pour ses premiers ballons, Cherki a été étincelant. Après une première frappe dangereuse sur le poteau (5e), le maître à jouer mancunien a ouvert le score après une superbe inspiration. Trouvé aux abords de la surface, Cherki a pris de la vitesse et a enrhumé Gabriel Magalhaes avant de marquer d’une frappe ultra-précise qui n’a laissé aucune chance à Raya. Wow !

Pub. le - MAJ le
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