Arsenal : la liste complètement dingue des 21 joueurs ciblés cet été !

Sacré champion d’Angleterre la saison passée et finaliste malheureux de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Arsenal n’avait pourtant pas l’intention de se contenter de son effectif. Les Gunners ont décidé de profiter de l’été pour renouveler plusieurs secteurs, avec les départs de Gabriel Martinelli à Al Hilal, Leandro Trossard à Besiktas ou encore Gabriel Jesus au Barça, mais aussi ceux de Fabio Vieira et de Reiss Nelson, tandis qu’Ethan Nwaneri a été prêté à Dortmund. La grave blessure de William Saliba a également poussé le club à renforcer son secteur défensif. Malgré une campagne européenne déjà très convaincante et un titre de Premier League remporté, Arsenal a donc affiché de très grandes ambitions sur le marché des transferts, avec notamment le dossier Vinicius Junior, qui a animé le mercato pendant plusieurs semaines avant que le Brésilien ne reste finalement au Real Madrid et ne prolonge.

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Au total, Arsenal a bien recruté cet été, même si les dépenses sont restées inférieures à celles de plusieurs concurrents directs comme Chelsea, Tottenham, Manchester City ou encore Liverpool. Les Londoniens ont notamment déboursé 87 millions d’euros pour Bruno Guimarães, 60 millions pour Ezri Konsa et 40 millions pour Christos Tzolis, tandis qu’Illan Meslier est arrivé gratuitement en provenance de Leeds. Des opérations qui s’inscrivent dans une stratégie plus large, puisque le Daily Mail révèle désormais qu’Arsenal avait établi une liste de 21 joueurs ciblés au cours du mercato, avec des noms particulièrement prestigieux. Outre Vinicius Junior, les Gunners avaient notamment coché les noms de Julián Álvarez, João Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola et Yan Diomande, soit plusieurs joueurs dont la valeur dépassait ou approchait très largement la barre des 100 millions d’euros.

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Arsenal voulait absolument du renfort en attaque

La liste ne s’arrêtait évidemment pas aux grandes stars. Arsenal suivait également Sandro Tonali, Elliot Anderson et Morgan Rogers, respectivement partis vers Tottenham, Manchester City et Chelsea, ainsi que Kenan Yildiz de la Juventus. De plus, les Gunners avaient identifié deux joueurs de Côme, Nico Paz et Jacobo Ramón, mais aussi Malick Fofana de l’OL, Jeremy Monga et Louis Page de Leicester City, Ivan Fresneda du Sporting et Tarik Muharemovic de Sassuolo. Enfin, trois autres pistes concernaient la Premier League : Eli Junior Kroupi et Alex Scott de Bournemouth, ainsi qu’Amadou Onana d’Aston Villa. Une liste particulièrement large qui illustre l’ampleur du travail réalisé par la cellule de recrutement d’Arsenal, alors que certaines pistes ont été très loin dans les discussions sans jamais aboutir.

Parmi tous ces dossiers, celui de l’attaquant était probablement le plus révélateur des intentions londoniennes, puisque le cas Viktor Gyökeres commence sérieusement à inquiéter. Arsenal a tenté de recruter une nouvelle star offensive, avec Vinicius Junior et Julián Álvarez en tête de liste, tandis que Bradley Barcola et Yan Diomande figuraient, eux aussi, parmi les solutions étudiées. Les Gunners ont par ailleurs exploré la piste João Pedro, pourtant déclaré intransférable par Chelsea, ainsi que Lautaro Martínez, contacté en fin de mercato par Gabriel Heinze, sans succès. Au final, Arsenal n’a pas ajouté ce grand nom offensif supplémentaire, mais Mikel Arteta assure que le club a atteint ses objectifs : « satisfait de notre mercato ? oui, à 100 %. »