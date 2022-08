Alexandre Lacazette nouveau capitaine de l'OL

La suite après cette publicité

Suite au départ de Léo Dubois du côté de Galatasaray, l'Olympique Lyonnais n'avait plus de réel capitaine pour la saison prochaine. Après la préparation, Peter Bosz a fait un choix. Le coach néerlandais a tranché en faveur d'Alexandre Lacazette de retour d'Arsenal. Les rôles de vice-capitaines ont été attribués à Corentin Tolisso, Karl Toko-Ekambi et Anthony Lopes.

«On a eu cinq semaines de préparation pour choisir le capitaine. Pour moi c'est Alex. C'est un leader naturel qui s'impose sans crier, il dit ce qu'il voit. Il est nature et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Les autres sont Coco, Karl et Antho. Ça fait plus d'un an que je travaille avec Karl. Dans le vestiaire c'est un leader, il y a plusieurs raisons qui font qu'on pense qu'il sera un leader sur le terrain» a-t-il expliqué en conférence de presse.