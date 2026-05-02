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Ligue 1

Monaco : Paul Pogba titulaire contre Metz !

Par Josué Cassé
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp
Metz 1-0 Monaco

Paul Pogba est de retour dans un onze de départ. Trois ans après, l’international français va, en effet, bien débuter la rencontre face au FC Metz. L’ancien joueur de Manchester United est titularisé par Sébastien Pocognoli ce samedi soir (19 heures), au stade Saint-Symphorien.

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Auteur de 5 apparitions sous le maillot monégasque (57 minutes de jeu) depuis son arrivée sur le Rocher, Pogba débutera aux côtés de Lamine Camara. Pour rappel, la dernière titularisation de Pogba dans un match officiel date du 14 mai 2023 lors d’un match de Serie A entre la Juventus Turin et la Cremonese.

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