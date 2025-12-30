Real Madrid : la promesse folle de Vinícius Júnior pour 2026

L’année 2025 a été très difficile du côté du Real Madrid. Le club merengue n’a pas remporté le moindre trophée durant cette année et elle a vu le FC Barcelone, son rival historique, réaliser le triplé national (Supercoupe d’Espagne, Liga et Coupe du Roi). Les coéquipiers de Vinícius Júnior ont aussi été battus à quatre reprises par la troupe de Lamine Yamal, toutes compétitions confondues. Sur le plan continental, ils n’ont pas fait le poids en Ligue des Champions, éliminés en quart de finale par Arsenal en étant battus à l’aller (3-0) et au retour (1-2), avant d’être humiliés en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs par le Paris Saint-Germain (4-0).

Une année à oublier donc pour la Casa Blanca, qui se tourne désormais vers 2026, avec de meilleures ambitions, comme l’a indiqué Vinícius. « Nous savons que cette année n’a pas été facile pour nous, car nous gagnons presque toujours tout. Nous sommes convaincus que nous allons revenir, que nous allons gagner à nouveau. Nous serons toujours au sommet, a-t-il indiqué au micro de RMTV ce mardi en marge de l’entraînement collectif du jour. Madrid est comme ça, c’est toujours exigeant. Mais nous savons tous où nous en sommes. Pour la nouvelle année, nous demandons la santé, la tranquillité d’esprit et de nombreux titres pour le Real Madrid. »