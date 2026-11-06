On n’arrête plus l’OM de Bruno Genesio !

Sur le papier, l’Olympique de Marseille est 31e (sur 36) du classement de la Ligue Europa. Mais après son premier succès européen de la saison face au Bayer Leverkusen (1-0), l’équipe entraînée par Bruno Genesio tient peut-être son match référence. Chahuté depuis le début de la saison 2026/2027, l’OM a retrouvé des couleurs en Ligue 1 (6e du classement) après quatre victoires de rang, et hier, les Phocéens ont confirmé leur net regain de forme en allant battre un gros bras de la compétition sur son terrain. De quoi ramener Marseille à un petit point de la 24e place, synonyme de barrages. Et ce n’est pas tout : outre ce précieux succès, cette rencontre a également été l’occasion pour quelques Olympiens de confirmer leur état de forme ou de briller enfin sous le maillot phocéen.

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L’espoir renaît

On pense évidemment au buteur Amine Gouiri. Décisif en Allemagne, l’international algérien (28 sélections, 11 buts) est l’homme de la situation depuis quatre matches (3 buts, 2 passes décisives). « Il s’inscrit dans la continuité de ses dernières performances. C’est bien de le voir aussi performant à l’extérieur, car il l’était déjà à domicile. L’action de son but est belle, mais la différence se fait grâce à son talent. Comme l’équipe, il progresse et gagne en confiance. Mais j’ai envie de tempérer tout le monde. Je sais très bien qu’il reste du travail et que tout n’est pas réglé. Cela dit, ça fait plaisir de voir une équipe afficher autant de maîtrise », confiait Genesio à l’issue du match, en conférence de presse.

Ligue Europa : l'OM va-t-il se qualifier ? Oui, l'OM n'est qu'à 1 point de la 24e place Oui, l'OM peut même rêver plus haut avec 3 réceptions sur 4 matchs à venir Non. Malgré sa bonne forme actuelle, l'OM ne peut pas mener 2 compétitions de front et doit privilégier la L1 Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Autre Marseillais très en vue hier à la BayArena : CJ Egan-Riley. Arrivé sur la Canebière en juillet 2025, le défenseur anglais de 23 ans a sans doute réalisé son meilleur match sous les couleurs marseillaises. Un constat partagé par son coach. « C’est l’un de ses meilleurs matchs sur le plan défensif. Il a remporté beaucoup de duels, aussi bien dans les airs qu’au sol. Ce n’était pas évident face à Patrik Schick, qui est très imposant. J’ai beaucoup aimé le travail de notre charnière centrale, mais aussi celui de toute l’équipe. Il y a également eu beaucoup de choses intéressantes avec le ballon, notamment dans nos sorties de balle. Mais ce qui m’a le plus plu, c’est l’aspect défensif. Nous n’avons quasiment jamais été mis en danger dans ce match. »

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«Je ne suis donc pas rassuré par leur prestation contre Côme»

Revigoré, l’OM va encore devoir batailler pour espérer se qualifier, mais en recevant à trois reprises (Levski Sofia, Celta de Vigo, Anderlecht et un déplacement au Celtic), les coéquipiers d’Amine Gouiri ont toutes les cartes en main pour atteindre leur objectif. Et le succès d’hier a prouvé qu’ils savaient venir à bout d’un des favoris de la compétition quand l’équipe (presque) type est alignée. Un optimisme partagé par le technicien phocéen. « Cette victoire nous fait évidemment beaucoup de bien. (…) Nous avons toutes nos chances d’atteindre les dix ou onze points nécessaires pour nous qualifier. Mais rien n’est définitif et il y aura encore des matchs difficiles. (…) Cela montre que nous avons une équipe capable de se hisser à un bon niveau sur un match européen. Mais ce qui compte dans le sport de haut niveau, c’est la régularité. Je suis impatient de voir le visage de mon équipe dimanche à Bollaert. »

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Face à Lens (20h45), Marseille a d’ailleurs l’occasion de boucler sa belle semaine juste avant la trêve internationale, face à une formation qui vient de se faire humilier par Côme (1-9) devant l’Europe entière. En cas de victoire dans le Nord et de faux pas de ses concurrents, l’OM peut même espérer s’emparer du podium. Si toutes les planètes semblent alignées pour les Phocéens, la débâcle lensoise en Ligue des Champions ne déclenche paradoxalement pas l’euphorie chez Bruno Genesio. « Il est difficile de savoir dans quel état sera Lens, et comment cette équipe va réagir, car ce sont des situations compliquées à vivre. C’est aussi le danger qui nous guette. Nous pourrions nous dire qu’ils ont été touchés, qu’ils sont diminués, alors que nous sommes dans une bonne dynamique. Mais les déplacements à Bollaert sont toujours difficiles, avec des matchs très intenses. Les Lensois auront aussi à cœur de montrer autre chose à leurs supporters. Je ne suis donc pas rassuré par leur prestation contre Côme. »