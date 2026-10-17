Man City : Enzo Fernández réagit aux possibles sanctions de la Premier League

Manchester City attend toujours de connaître les conséquences de l’affaire liée aux infractions présumées au fair-play financier. Alors que le club a été reconnu coupable de 114 des 115 manquements examinés par une commission indépendante de la Premier League, les possibles sanctions continuent de susciter de nombreuses interrogations. Enzo Fernández, arrivé chez les Citizens en septembre, a été interrogé sur cette situation et sur la crainte d’éventuelles représailles dans certains stades. Le milieu argentin a préféré afficher une position prudente, sans s’avancer sur l’issue du dossier.

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« Ce sont des questions que le club gère et sur lesquelles nous, en tant que joueurs, ne pouvons pas intervenir énormément. Nous essayons de nous concentrer sur l’entraînement, les matches et les victoires. Évidemment, nous sommes informés de ce qui se passe, mais cela n’aurait aucun sens de nous épuiser avec quelque chose qui ne dépend pas de nous », a expliqué Fernández dans un entretien accordé à La Nación. Le champion du monde argentin laisse ainsi la direction gérer ce dossier sensible et entend rester focalisé sur les objectifs sportifs de Manchester City, qui vise cette saison la Premier League, la Ligue des Champions et les autres compétitions auxquelles il participe.