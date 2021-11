Les Rennais racontent leur folle soirée face à l'OL

La suite après cette publicité

C'est une soirée dont se souviendront longtemps les Rennais. Une soirée qui pourrait également faire la différence en fin de saison. Avec les matches nuls de Nice et de l'OM, le SRFC et l'Olympique Lyonnais avaient une balle carte à jouer au classement. Mais hier, les hommes de Bruno Genesio n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. En effet, si Anthony Lopes a longtemps repoussé l'échéance, les Rhodaniens ont fini par prendre la marée et s'incliner 4 buts à 1. Une défaite logique. Et Genesio a donné la recette du succès.

«On a su le prendre par le bon bout, les mettre en difficulté. Parfois, c'est comme ça, il y a des soirées où tout nous réussit. L'idée, face à cette équipe qui presse beaucoup, c'était d'avoir beaucoup de maîtrise technique au milieu, d'être capable de ressortir le ballon sous pression. L'idée de départ c'était d'associer Flavien (Tait) et Lovro (Majer), avec Baptiste (Santamaria) qui était plus chargé des tâches défensives, mais qui a aussi eu une grande influence dans les premières sorties de ballon. C'était aussi de densifier ce milieu de terrain parce qu'on sait que cette équipe a une faculté de trouver beaucoup de jeu à l'intérieur», a-t-il déclaré en zone mixte.

Rennes ne s'enflamme pas

Du côté des joueurs, pas de grosses effusions de joie, à l'image de Gaëtan Laborde. «Au niveau mental, on était prêt. On a été bon techniquement. On a la confiance en ce moment, on est bien. Ce sont des matches plus ouverts qui nous correspondent mieux. Quand je vois des équipes qui sont regroupées dans leur camp, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a montré de grosses qualités. Je ne dis pas que c'est anodin, c'est du travail. On est sur une bonne série en ce moment». L'OL, un adversaire au style plus compatible, une théorie validée par Baptiste Santamaria. «C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espaces. C'est une équipe qui est très forte offensivement mais qui laisse des espaces. On le savait, le coach nous avait prévenu. Ce soir, on en met quatre. On peut parler de match abouti».

Contents du travail bien fait, les Rennais la jouent donc modeste face aux médias. Car les Bretons le savent bien : il reste encore 25 journées à disputer. «Les ambitions on les a, on verra à la fin de la saison. On essaie d'entretenir cette dynamique positive. On ne va pas s'enflammer, on va rester humble. On a peut-être frappé un grand coup, mais la saison n'est pas terminée. C'est un match référence pour nous, il va falloir s'appuyer sur ce genre de performance. On aurait pu éviter ce but qui nous fait un peu chier entre guillemets parce qu'on aurait aimé avoir ce clean sheet», a conclu Benjamin Bourigeaud.