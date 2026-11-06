Le Portugal va éviter le gros problème annoncé avec la retraite internationale de Cristiano Ronaldo

Hier, il était plus de 11h quand Cristiano Ronaldo a mis fin aux débats sur le 9-1 infligé par Côme à Lens en Ligue des Champions. À 41 ans et après 234 sélections (146 buts), la star d’Al-Nassr a lâché une bombe en publiant une vidéo dans laquelle elle annonçait sa retraite internationale. Annoncé de retour en sélection pour les matchs face au Danemark (14 novembre) et le Pays de Galles (17 novembre) après sa brouille avec Jorge Jesus, CR7 a finalement décidé de couper définitivement les ponts.

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« Le jour est arrivé de rendre le maillot numéro 7 de notre sélection, celle de nous tous. Je ne l’ai jamais considéré comme exclusivement le mien, mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l’emmener avec moi dans les stades du monde entier. Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre à l’avenir. Ce n’était pas une décision facile, car certaines décisions ne se prennent pas uniquement avec la tête, elles se prennent aussi avec le cœur. »

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La FPF a tout verrouillé

Depuis cette annonce, tout un pays rend hommage à sa légende. Cependant, une question va rapidement se poser : quelles seront les conséquences pour la Fédération portugaise (FPF) ? Pour rappel, la bouderie de Ronaldo au Danemark et son choix d’abandonner la Seleção en plein rassemblement avaient eu des répercutions en termes d’image (600 000 followers en moins pour le compte Instagram de l’équipe nationale), et beaucoup se demandaient comment allaient réagir les sponsors qui ont mis la main à la poche, en grande partie pour voir leur marque être accolée à la superstar mondiale Cristiano Ronaldo. Ce matin, O Jogo nous apporte certains éléments de réponse.

Malgré le départ de CR7, la FPF peut dormir sur ses deux oreilles. Le quotidien rappelle que les contrats passés avec les principaux sponsors (qui rapportent environ 56 M€/an) courent jusqu’en 2030, année de la prochaine Coupe du monde. Le journal précise d’ailleurs que cet événement a été le principal facteur de la signature de ces partenariats, et non la « marque » Cristiano Ronaldo. La raison est simple : personne ne voyait CR7 disputer le tournoi à 45 ans. La seule baisse à prévoir concerne la vente de maillots et de produits dérivés à l’image de Ronaldo. Mais là encore, la FPF ne s’inquiète pas, puisque le contrat avec son équipementier (20 M€/an) prévoit que Puma conserve la plus grande part des recettes issues de la commercialisation de ces produits.