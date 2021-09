EdF : Jules Koundé bientôt fixé sur sa suspension

Exclu mercredi soir lors du match nul concédé par les Bleus face à la Bosnie (1-1), Jules Koundé connaîtra ce samedi la durée de sa suspension selon les informations de L'Equipe. Pour combler son absence et les blessures de Corentin Tolisso, Dayot Upamecano et N'Golo Kanté, tous forfaits pour cette fenêtre internationale, le staff de l'équipe de France a ainsi appelé différents renforts. Après Mattéo Guendouzi (OM) et Adrien Rabiot (Juventus Turin), c'est Nordi Mukiele (Leipzig) qui assurera la relève de Jules Koundé au poste de latéral droit.

Les trois nouveaux éléments à disposition de Didier Deschamps sont d'ailleurs bien arrivés à Strasbourg ce jeudi et ont participé à l'entraînement avec le reste du groupe. Une séance au cours de laquelle Presnel Kimpembe est resté aux soins. Si l'état de santé du défenseur parisien n'inspire, pour l'heure, guère d'inquiétude, Kylian Mbappé, touché au mollet, a dû quant à lui quitter le rassemblement. Avec un prochain match prévu face à l'Ukraine, les Bleus s'envoleront ce vendredi à 10 heures pour Kiev.