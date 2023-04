Bayern Munich : Thomas Tuchel tient déjà sa première recrue

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich vit des semaines agitées. Habitués à avancer dans le calme et la sérénité, les Allemands ont dû gérer plusieurs problèmes cette saison. Le comportement de certains joueurs, comme Leroy Sané ou Serge Gnabry, a irrité les dirigeants. Ces derniers n’ont pas été fan non plus de l’attitude de Julian Nagelsmann. Le technicien allemand, qui n’a pas eu les résultats attendus, a été remercié il y a pratiquement trois semaines. Thomas Tuchel est venu le remplacer sur le banc bavarois. Mais les tracas sont toujours là pour les champions d’Allemagne.

En effet, ils ont été éliminés de la Coupe d’Allemagne la semaine dernière par Fribourg. Mardi, ils ont perdu le 1/4 de finale aller de Champions League face à Manchester City (3 à 0). Outre un revers de taille, TT et ses patrons ont dû gérer le cas Sadio Mané. Ce dernier a frappé Leroy Sané dans le vestiaire après la rencontre. Des sanctions devraient être prises. Dans toute cette agitation, la direction tente d’avancer sur le prochain mercato. Récemment, plusieurs médias ont évoqué l’intérêt du club pour Gavi (FC Barcelone), Matéo Kovacic (Chelsea) et Mason Mount (Chelsea).

Une recrue déjà pour Tuchel

En attendant de se lancer ou non sur ces pistes, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont déjà bouclé un premier dossier. Ce n’est pas un secret, ils sont très intéressés par Konrad Laimer. Le milieu de terrain de 25 ans arrive à la fin de son contrat au RB Leipzig, où il ne va pas prolonger. Désiré par Julian Nagelsmann, qui l’avait dirigé par le passé, le joueur a échangé avec le Bayern Munich. Cet hiver, il se disait même que son cas avait été quasiment réglé pour une arrivée cet été. Mais avec le départ de Nagelsmann, on pouvait se questionner à son sujet.

Tuchel souhaite-t-il recruter ce joueur ? Laimer était-il prêt à rejoindre Munich sans son ancien coach ? SportBild a mis un terme au débat. Le média allemand explique que le Bayern a mis un terme à toutes les spéculations qui entouraient Laimer, qui aurait lié sa venue à la présence de Nagelsmann. Le joueur de Leipzig va bien signer un contrat jusqu’en 2027 à Munich et il sera le premier renfort de TT. Un entraîneur qui devrait en avoir d’autres, notamment un attaquant. SportBild explique que les dirigeants veulent discuter avec Tuchel pour cibler les postes et les profils qu’il souhaite avoir.