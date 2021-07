OM-Benfica : les compositions officielles

Pour la deuxième fois en quatre jours, l’OM voyage. Direction le Portugal pour disputer une cinquième rencontre de préparation. Cette fois, direction Lisbonne pour les hommes de Jorge Sampaoli qui seront opposés au Benfica (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Après trois succès face à Martigues (N2), Sète (N1) et au Servette (Suisse), les Olympiens ont fait match nul avec Braga, mercredi. Ils tenteront de retrouver le chemin du succès face à une équipe lisboète qui termine sa préparation (invaincue, 5 victoires, 1 nul), avant de disputer le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions face au Spartak Moscou.

Pour ce nouveau match, le technicien argentin de l'OM propose un 3-4-3, où l'on retrouve pour la première fois Luan Peres titulaire dans la défense à trois. Ce qui permet à Boubacar Kamara d'évoluer un cran plus haut, aux côtés de Pape Gueye. Under et Luis Henrique évoluent sur les ailes, alors que le duo Gerson-Payet est en soutien du remuant Bamba Dieng. Jordan Amavi et Dario Benedetto sortent du onze. Le XI de Jorge Jesus, à Benfica, est composé de quelques pointures : Otamendi et Vertonghen forment la charnière centrale, Weigl est au milieu, où l'ancien de l'Inter João Mario est également présent. Le Marocain Taarabt est aligné avec Gonçalo Ramos aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Balerdi, Alvaro, Luan Peres - Under, Kamara, Gueye, Luis Henrique - Gerson, Payet - Dieng

✨ Le XI de départ choisi par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 #SLBOM



🇧🇷 Première titularisation pour 𝙇𝙪𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙨. pic.twitter.com/vuvLuzpAXv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2021