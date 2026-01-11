Lille OSC - OL : les compositions officielles

Ce mercredi, la Supercoupe d’Espagne a lieu avec une solide demi-finale entre le FC Barcelone et l’Athletic Club. Les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Arnaud Bodart dans les cages derrière Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Nabil Bentaleb et Romain Perraud. Le milieu de terrain est assuré par Benjamin André et Ayyoub Bouaddi. Devant, Olivier Giroud est soutenu par Félix Correia, Hakon Haraldsson et Matias Fernandez-Pardo.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Tanner Tessmann et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Corentin Tolisso un cran plus haut. En pointe, Endrick est épaulé par Pavel Sulc et Afonso Moreira.

Les compositions

Lille OSC : Bodart - Meunier, Ngoy, Bentaleb, Perraud - André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton - Sulc, Tolisso, Moreira - Endrick