La blague de Michael Gerlinger sur l’avenir de Fonseca : «peut-être qu’il va juste nous demander 1000 euros par mois»

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca n’a toujours pas prolongé son bail. Ces dernières semaines, l’avenir du coach rhodanien est pourtant régulièrement évoqué, qui plus est quand on sait que le Portugais perçoit environ 400 000 euros bruts par mois, un salaire particulièrement lourd pour les finances lyonnaises dans le contexte actuel. Ce lundi, Matthieu Louis-Jean, directeur sportif des Gones, a cependant rappelé que le technicien de 53 ans faisait pleinement partie du projet lyonnais.

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«Je l’ai déjà dit. On veut créer de la stabilité dans ce club. L’objectif est de continuer avec lui. On va s’asseoir au bon moment. On a des objectifs importants avec des matches importants. Paulo connaît sa valeur et nous aussi. Il faut que ça soit une idée partagée. Il se plaît à Lyon, je suis content de son travail. On continue de travailler sur cette direction. On est dans la bonne. On va échanger avec lui mais on n’en est pas encore là». Interrogé à ce sujet, Gerlinger a de son côté ajouté avec un brin d’humour : «je connais pas le salaire qu’il souhaite mais je ne peux pas répondre à ça. Ca dépendra d’où on en est quand on discutera avec lui. On a rien discuté pour l’instant. On travaille en groupe soudé et familial. On s’aime. On sait ce que vaut Paulo. Peut-être qu’il va juste nous demander juste 1000 euros par mois (rires)».