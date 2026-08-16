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«C’est probablement ma dernière année de carrière» : la grosse annonce de Ronaldo sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

À 41 ans, Cristiano Ronaldo s’approche inexorablement de la fin de sa carrière. Ce n’est évidemment plus un secret, mais la légende portugaise en a dit davantage dans un entretien accordé à Vogue. Interrogé sur son avenir, alors que son contrat avec Al-Nassr expirera dans un an, Ronaldo a déclaré qu’il s’agissait probablement de la dernière saison de sa carrière. De quoi refroidir l’hypothèse de le voir pousser jusqu’à l’Euro 2028.

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« C’est probablement ma dernière année de carrière, et je veux laisser une trace indélébile. J’ai déjà tout planifié pour l’avenir. J’ai tellement de choses qui m’occupent qu’il est difficile de n’en choisir qu’une. Le football peut laisser un grand vide, il faut donc diversifier ses activités. Et aussi, profiter davantage, voyager plus, regarder et jouer au padel, un sport que j’adore, et continuer à savourer ce que j’ai gagné – ce que nous avons gagné. Car après tout, cela fait 25 ans et beaucoup de sacrifices », a indiqué le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

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