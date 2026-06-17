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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : la grosse erreur de la BBC sur la compo des Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Avant le match entre la France et le Sénégal (3-1), mardi en Coupe du Monde, la BBC a commis une erreur remarquée lors de la présentation de la composition des Bleus. À l’écran, les noms des défenseurs étaient corrects, mais les visages ne correspondaient pas : Jules Koundé apparaissait avec la photo d’Ibrahima Konaté, tandis que Dayot Upamecano figurait à deux reprises, prenant également la place de William Saliba.

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Cette nouvelle bourde intervient alors que la chaîne publique britannique fait déjà l’objet de critiques concernant sa couverture du Mondial. Plusieurs observateurs, dont l’ancien international anglais Gary Lineker, ont notamment dénoncé un traitement jugé peu inspiré et le choix de ne pas installer de studio sur place aux États-Unis, l’un des trois pays hôte de la compétition.

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