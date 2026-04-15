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Ligue des Champions

Bayern - Real Madrid : les réseaux en feu après un scénario totalement fou

Par Arthur Leopole
1 min.
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Une rencontre entre le Bayern et le Real ne peut pas être de tout repos. Les deux équipes nous l’ont encore montré ce soir. Quatre buts en première mi-temps et deux en seconde : un scénario complètement fou qui a fait basculer ce match dans l’exceptionnel (4-3). Mais au-delà du score, ce qui a vraiment marqué les internautes, ce sont les performances des uns et des autres. Entre une performance XXL des Français du Bayern et une piètre performance de l’arbitre ou encore d’Eduardo Camavinga, les internautes n’ont pas manqué de s’exprimer à la fin de la rencontre. Bref, un choc spectaculaire, des héros, des coupables et une fin de match qui a fait parler bien au-delà du terrain.

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