FIFA : des sponsors historiques très inquiets ont contacté Infantino

Selon les informations du Times, les révélations autour du projet "FIFA Forward Enterprise" continuent de fragiliser la position de Gianni Infantino. D’après des lanceurs d’alerte cités par le quotidien britannique, le président de la FIFA aurait été pressenti pour prendre la tête de la future société commerciale une fois son mandat terminé. Il aurait ainsi visé une rémunération de 30 millions de dollars par an, à laquelle se seraient ajoutés des bonus liés à ses fonctions au sein de cette nouvelle structure.

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Toujours selon The Times, la polémique commence également à inquiéter les partenaires commerciaux de la FIFA. Le média britannique affirme que plusieurs sponsors de l’instance mondiale ont pris contact avec des cadres dirigeants afin d’obtenir des explications, alarmés par les événements de ces derniers jours et par l’ampleur de la contestation suscitée par le projet. Une nouvelle information qui témoigne de l’impact grandissant de cette affaire bien au-delà des seules instances du football.