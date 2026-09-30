L’énorme trahison à 525 M€ de Manchester City

Depuis quelques années, Manchester City avance avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Accusé de 115 infractions liées au fair-play financier, le club anglais semblait serein et continuait à avancer. Beaucoup se disaient qu’après tant d’années, les Skyblues seraient peu ou pas inquiétés. Ils se trompaient. Vendredi dernier, The Athletic a révélé que les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont été reconnus coupables de 114 infractions financières. Hier, la Premier League a confirmé l’information tout en apportant quelques précisions dans un communiqué de presse plutôt brutal.

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Man City est sérieusement menacé

«Une commission indépendante a déclaré le Manchester City FC coupable de tous les chefs d’accusation liés à des violations graves des règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons, ainsi que de la majorité des chefs d’accusation relatifs à son manque de coopération avec l’enquête menée par la Ligue.» City a répondu à ce message. «Le Manchester City FC est à la fois déçu et surpris par l’avis de la Commission de la Premier League, publié aujourd’hui. Le Club se déclare innocent des accusations portées par la Premier League et dispose d’un ensemble complet de preuves irréfutables qui étayent toutes ses positions dans cette affaire. »

Le club a ajouté : «Manchester City FC entend désormais exercer tous les recours possibles, estimant que la décision comporte des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait, et qu’elle est donc non fondée. Le Club a scrupuleusement respecté la procédure régulière pendant huit ans, partant du principe que le Conseil d’administration et la direction de la Premier League se comporteraient comme un organisme de réglementation indépendant, impartial et équitable, libre de toute influence partisane. Le club est évidemment limité dans ce qu’il peut dire de plus jusqu’à ce que toutes les procédures à venir soient terminées.»

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Un mercato qui pose question

Voilà où nous en étions hier. Ce mercredi, le sujet fait parler en Angleterre et partout ailleurs. Beaucoup de consultants, notamment Roy Keane, taclent les Skyblues. Le journaliste Piers Morgan réclame la rétrogradation des Cityzens. Des Mancuniens qui étaient au courant depuis un certain moment de la décision concernant leur culpabilité. C’est ce que révèle ESPN. Ainsi, le média, qui a consulté des sources proches du dossier, explique que «Manchester City a été informé cet été de sa culpabilité pour plus de 100 infractions aux règles financières de la Premier League , avant de dépenser massivement sur le marché des transferts.»

ESPN ajoute que même si la décision a été rendue publique récemment, les dirigeants de City avaient été informés des conclusions de l’enquête dès le mois de juillet. Sachant cela, ils ont tout de même recruté à tour de bras. En effet, 7 recrues sont arrivées, dont Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Geronimo Rulli ou encore Elliot Anderson pour ne citer qu’eux. Les Anglais ont déboursé un peu plus de 525 M€ tout en sachant qu’ils étaient coupables et qu’ils risquaient très gros. Une forme de trahison de la part des Cityzens, qui n’ont visiblement pas informé les principaux intéressés. Ce qui est sûr, c’est que cette situation inquiète grandement le vestiaire qui craint une relégation.