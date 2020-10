PL : Aston Villa fait craquer Leicester dans le temps additionnel

Pour ce dernier match du dimanche en Premier League, Leicester (4e, 9 points) et Aston Villa (3e, 9 unités mais un match en moins) s'affrontaient au King Power Stadium, dans le cadre de la 5e journée. Et dans cette rencontre, les visiteurs ont empoché les trois points dans les derniers instants (1-0).

Alors que l'on se dirigeait vers un match nul et vierge, Barkley a envoyé une belle frappe du droit au fond des filets, le tout dans le temps additionnel (90e+1, 0-1). Grâce à ce but de l'Anglais, Aston Villa s'imposait et grimpait à la deuxième place au classement, alors que Leicester restait quatrième.