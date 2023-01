FIFA : la France est la meilleure exportatrice du monde

C’est une première dans l’histoire du football. Dans son rapport annuel sur les transferts, la FIFA dévoile qu’en cette année 2022 qui s’est récemment terminée, un nouveau record a été battu. Plus de 20 000 transferts de joueurs professionnels (20 209 pour être exact) ont été enregistrés à travers le monde dans le football masculin. Il s’agit d’une hausse de 11,6 % puisque 18 104 mouvements ont eu lieu en 2021. Preuve aussi que l’économie du football repart à la hausse après la longue parenthèse covid, qui n’est complètement refermée non plus, les indemnités versées dans ces transferts ont bondi.

La FIFA a observé une grosse tendance haussière de 33,5 %€ comparé à l’année précédente. 6 milliards d’euros ont été échangés sur les marchés. Ce chiffre progresse fortement mais n’a pas encore rejoint le record de 2019, avant la pandémie donc, avec 8 milliards d’euros. Évidemment, la part belle est faite aux clubs les plus riches. Les Anglais ont dépassé à eux seuls la barre des 2 milliards, tandis que les dix plus gros transferts de 2022 (6 sont l’œuvre de clubs de Premier League) représentent 12,5 % de la totalité des indemnités versées. Les 100 premiers transferts les plus onéreux comprennent quasiment la moitié des 6 milliards.

La France a vendu le mieux en 2022

Dans ce rapport on note que, plus que jamais, la France est un pays exportateur de joueurs. C’est même l’association qui vend le mieux en 2022 avec 678 M€ de recettes, devant l’Allemagne et ses 639 M€. On est encore loin de notre record d’il y a 3 ans avec 856 millions de dollars encaissés en 2019. La presque moitié de ces revenus (324 M€) est assurée par la vente d’éléments vers l’Angleterre. C’est d’ailleurs ce même pays qui alimente le plus en devises les autres championnats européens (Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas). En revanche, les Brésiliens sont les joueurs les plus plébiscités avec 998 transferts vers l’extérieur, dont 338 rien qu’au Portugal.

Deux dernières informations sont également à souligner dans ce rapport. Il y a l’essor du mercato dans le football féminin. 1 555 transferts ont eu lieu contre 1 304 en 2021, soit une progression de 19,3 %. Ces mouvements ont même plus que doublé par rapport à 2018. Enfin, le football amateur n’est pas en reste. Il y a eu deux fois plus de transferts chez les joueurs amateurs en 2022 que chez les professionnels. 49 238 (92,3 % d’hommes) ont changé de pays, signe que le marché s’est mondialisé, y compris à cette échelle-là. L’une des principales raisons de ces chiffres significatifs, c’est le déclenchement du conflit en Ukraine. 5 910 joueurs ukrainiens ont quitté leur pays pour aller jouer à l’étranger. C’est le contingent le plus représenté dans le monde, devant la France, 2e, loin derrière avec ses 3 661 joueurs amateurs.