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Ligue 1

Lens : Odsonne Édouard revient sur son départ du PSG

Par Tom Courel
1 min.
Odsonne Edouard, buteur avec le RC Lens @Maxppp
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Alors que le RC Lens reçoit le PSG ce mercredi soir à 21h00, ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1 promet d’être grandiose. Les stars nordistes sont notamment attendues au tournant, puisque le titre de champion est clairement en jeu. Dans un entretien accordé au Parisien, Odsonne Édouard, attaquant de 28 ans qui comptabilise 13 buts et 3 passes décisives cette saison, a d’ailleurs pris le temps de revenir sur son départ du PSG en 2018, son club formateur.

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« Pas de regret, mais de la déception. Je suis très reconnaissant envers le PSG. Si j’en suis là, c’est grâce à Paris. C’est mon club formateur à qui je dois beaucoup. J’ai connu mes premières expériences professionnelles, mes premiers groupes pros, mes premiers trophées avec le PSG », a-t-il indiqué au quotidien. Puis, le buteur des Sang et Or a aussi évoqué un profond regret. « C’est dommage de ne pas avoir eu l’opportunité de m’exprimer avec l’équipe première, mais il y avait des monstres en attaque : Zlatan (Ibrahimović), (Edinson) Cavani. J’ai beaucoup appris et beaucoup progressé durant les entraînements. Cela m’a servi pour ma carrière professionnelle ». Ce soir, dans son antre, l’ancien joueur de la capitale aura tout à prouver.

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