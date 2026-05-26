Le Havre annonce le départ de Mathieu Bodmer

Il l’avait annoncé le soir de la 34e journée après le maintien du Havre en Ligue 1. Mathieu Bodmer n’est plus le directeur sportif du club normand. Le HAC a confirmé la nouvelle par le biais d’un communiqué ce soir. Julien Momont, responsable analyse du jeu, s’en va lui aussi.

La suite après cette publicité

«Le club remercie Mathieu de son implication, de sa passion, de son travail, comme il remercie Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, qui a lui aussi annoncé son départ. À tous les 2, le HAC souhaite une bonne continuation». Nous vous le révélions il y a un mois maintenant, le SM Caen tente d’attirer l’ancien milieu de terrain.