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Le Havre annonce le départ de Mathieu Bodmer

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre. @Maxppp

Il l’avait annoncé le soir de la 34e journée après le maintien du Havre en Ligue 1. Mathieu Bodmer n’est plus le directeur sportif du club normand. Le HAC a confirmé la nouvelle par le biais d’un communiqué ce soir. Julien Momont, responsable analyse du jeu, s’en va lui aussi.

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Le club remercie Mathieu de son implication, de sa passion, de son travail, comme il remercie Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, qui a lui aussi annoncé son départ. À tous les 2, le HAC souhaite une bonne continuation !

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«Le club remercie Mathieu de son implication, de sa passion, de son travail, comme il remercie Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, qui a lui aussi annoncé son départ. À tous les 2, le HAC souhaite une bonne continuation». Nous vous le révélions il y a un mois maintenant, le SM Caen tente d’attirer l’ancien milieu de terrain.

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