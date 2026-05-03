Le Barça sécurise une pépite marocaine

Le FC Barcelone continue de sécuriser les plus grands talents de La Masia. Cette semaine, le club catalan a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Ahmed Abarkane, l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2010 selon Sport. Né à Olot et d’origine marocaine, le gaucher de 16 ans impressionne en interne par son profil extrêmement complet. Capable d’évoluer à plusieurs postes, aussi bien latéral gauche, ailier ou milieu offensif, il se distingue surtout par sa vitesse, sa puissance et sa qualité technique balle au pied. Arrivé en provenance de Gérone en 2024, il a déjà connu ses premières minutes avec la réserve blaugrana cette saison.

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Le Barça considère cette prolongation comme un véritable investissement stratégique pour l’avenir. Comparé dans certains aspects du jeu à Alejandro Balde pour sa capacité à casser les lignes, Ahmed Abarkane possède également une polyvalence très appréciée au sein du club. Son profil vertical et explosif apporte une dimension différente dans une génération déjà très talentueuse. International marocain chez les U15 avant de récemment débuter avec l’Espagne U16, le jeune talent attire déjà énormément d’attention en Catalogne, où beaucoup voient en lui l’un des futurs visages du centre de formation barcelonais.