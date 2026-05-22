Le clan Mbappé prépare une énorme révolution à Caen

L’arrivée de Mathieu Bodmer à Caen devrait marquer le début d’un vaste chantier de reconstruction. Comme nous vous le révélions dernièrement, le club normand, sous l’impulsion de la famille Mbappé, souhaite faire revenir le natif d’Évreux au club. L’ancien joueur du SMC a annoncé son départ du Havre après le maintien acquis face à Lorient le week-end dernier. «Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. C’est ma décision», confiait Bodmer à la surprise générale.

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Selon les dernières informations, son retour au Stade Malherbe de Caen aurait connu des avancées significatives ces derniers jours. L’idée serait de confier à l’ancien joueur du PSG les pleins pouvoirs sportivement. Nous vous révélions également que Nasser Larguet, l’un des premiers formateurs de Bodmer, allait intégrer l’organigramme du club en vue de la saison prochaine. Son expertise dans la formation sera assurément une valeur ajoutée.

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Plusieurs départs importants programmés

D’après le journal L’Équipe, la famille Mbappé, désireuse de passer la vitesse supérieure à l’heure où le club lui coûte plus d’argent qu’il lui en apporte, prévoit d’autres mouvements. Arrivé en janvier 2025 sous la casquette de directeur technique, l’ancien entraîneur de Nîmes Pascal Plancque devrait bel et bien quitter le club. Ce sera aussi le cas a priori du responsable du recrutement Reda Hammache, de retour d’un long arrêt maladie. À la gouvernance, du changement est également prévu.

Bras droit du clan Mbappé et nommé président du club en 2024, Ziad Hammoud aurait consulté des entrepreneurs locaux pour lui succéder dans ses fonctions. Il y a aussi la question de l’entraîneur Gaël Clichy, nommé en décembre 2025. L’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets a terminé à la 8e place de National pour sa première saison, échouant ainsi à faire remonter le club en L2. Mais d’après L’Équipe, il aurait vu son champ d’action s’élargir au fil des derniers mois, signe d’une certaine confiance. Les ambitions du club sont claires pour cette saison : remonter en Ligue 2. Et c’est dans cette optique que Bodmer est attendu.