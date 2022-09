Chelsea : Todd Boehly veut imiter le City Football Group

À l'instar du City Football Group et de Red Bull, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, a pour ambition de créer un univers multi-club autour des Blues. Dans ce but, des discussions autour de l'achat d'un club au Portugal auraient même été engagées selon le Times. L'Américain aurait d'ailleurs notamment pris contact avec Jorge Mendes, le super-agent portugais, et Neil Bath, le directeur de l'académie, afin d'établir une stratégie quant au meilleur club à acquérir. Le but, à terme, est de posséder de nombreux clubs satellites dans lesquels les joueurs pourraient aller et venir, de sorte à grandir et prendre en expérience.

« Le défi de Chelsea est le suivant : quand vous avez des stars de 18, 19 ou 20 ans, vous pouvez les prêter à des clubs, mais vous confiez leur développement à quelqu'un d'autre. Notre objectif est de nous assurer que nous montrons des voies d'accès à nos jeunes stars pour qu'elles puissent fouler le terrain de Chelsea - tout en leur donnant du temps de jeu réel. Le moyen d'y parvenir est de passer par un autre club dans un championnat européen très compétitif » a notamment déclaré Boehly.