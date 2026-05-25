CdM 2026, Espagne : 9 joueurs supplémentaires appelés

Plus tôt ce lundi, Luis de la Fuente a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour le Mondial. Un groupe sans trop de surprises, si ce n’est peut-être l’absence de Dean Huijsen, alors qu’aucun joueur du Real Madrid n’a été retenu. Et ce n’est pas tout puisque le sélectionneur a aussi appelé 9 jeunes joueurs en renfort, qui feront donc le stage et joueront le match amical face à l’Irak, avant de repartir chez eux.

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Il s’agit de 9 joueurs plutôt jeunes qui ont l’habitude de jouer avec les Espoirs et qui pourraient intégrer les A prochainement, et qui viendront en quelque sorte boucher les trous, alors que plusieurs joueurs des A vont arriver à ce stage de préparation pré-Mondial fatigués et même blessés pour certains. Cette fois, on retrouve bien un représentant madrilène en la personne de Gonzalo Garcia.

Les 9 espagnols appelés en renfort : Beñat Turrientes (Real Sociedad), Jon Martín (Real Sociedad), Sergio Gómez (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez (Côme), Leo Román (Mallorca), Marc Bernal (Barça), Gonzalo García (Real Madrid).