Stéphane Gilli est le nouvel entraîneur d’Angers

Alexandre Dujeux officialisé à Lorient un peu plus tôt en cette fin de journée, son remplaçant est déjà connu. Comme attendu ces derniers jours, Stéphane Gilli a été nommé sur le banc de touche du SCO. L’entraîneur a signé jusqu’en 2028.

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Stéphane Gilli est 𝐚𝐧𝐠𝐞𝐯𝐢𝐧 🖤🤍 pic.twitter.com/Z8N4Ygu42G — Angers SCO (@AngersSCO) June 9, 2026

Ce dernier était sans club depuis le mois de février dernier et son départ du Paris FC qu’il est parvenu à faire monter en Ligue 1 en fin de saison dernière. Il aura pour mission de maintenir Angers en première division pour la troisième année consécutive.