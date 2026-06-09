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Officiel Ligue 1

Stéphane Gilli est le nouvel entraîneur d’Angers

Par Maxime Barbaud
1 min.
Stéphane Gilli @Maxppp

Alexandre Dujeux officialisé à Lorient un peu plus tôt en cette fin de journée, son remplaçant est déjà connu. Comme attendu ces derniers jours, Stéphane Gilli a été nommé sur le banc de touche du SCO. L’entraîneur a signé jusqu’en 2028.

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Ce dernier était sans club depuis le mois de février dernier et son départ du Paris FC qu’il est parvenu à faire monter en Ligue 1 en fin de saison dernière. Il aura pour mission de maintenir Angers en première division pour la troisième année consécutive.

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