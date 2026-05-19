Qualifications CAN 2027 : le Maroc, l’Algérie et le Sénégal épargnés par le tirage, du lourd pour la Côte d’Ivoire

La CAF lance officiellement la route vers la CAN 2027 avec un tirage au sort très attendu organisé le 19 mai au Caire. La cérémonie, qui était ainsi prévue à 14 heures françaises, marque le véritable coup d’envoi d’une campagne de qualification qui s’annonce particulièrement dense et relevée. Près de 48 sélections ont été réparties dans douze groupes de quatre équipes, après une composition des chapeaux établie selon le classement FIFA d’avril 2026. Les 42 qualifiées directement ont été rejointes par les six vainqueurs du tour préliminaire, ce qui promet une diversité de profils entre grandes puissances continentales et outsiders ambitieux. À l’issue de cette longue phase de qualifications lancée depuis le 25 mars 2026, les vainqueurs de groupe ainsi que les trois meilleurs deuxièmes décrocheront leur billet pour la phase finale. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont déjà qualifiés en tant que pays organisateurs d’un tournoi qui se disputera du 19 juin au 17 juillet 2027. Cette future édition revêt une importance particulière puisqu’elle constituera la 36e édition de la CAN organisée par la CAF, mais également un tournant historique dans l’évolution de la compétition africaine.

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La CAN 2027 s’annonce en effet comme une édition charnière à plusieurs niveaux. Pour la première fois de son histoire, le tournoi sera organisé conjointement par trois pays, en l’occurrence le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Une candidature commune qui symbolise la volonté de la CAF d’élargir l’impact géographique et économique de sa compétition phare. Ce retour de la CAN dans la région CECAFA représente également un événement majeur puisque l’Afrique de l’Est n’avait plus accueilli le tournoi depuis l’édition 1976 organisée en Éthiopie. Cette édition anniversaire célébrera par ailleurs les 70 ans de la CAN, tout en clôturant une époque. En décembre 2025, la CAF a confirmé que la compétition deviendrait quadriennale à partir de 2028, faisant de la CAN 2027 la dernière organisée sur un rythme bisannuel et lors d’une année impaire. Le tirage au sort revêtait déjà une dimension stratégique considérable. Le premier chapeau regroupait plusieurs géants du continent comme le Maroc, champion en titre dans un climat encore marqué par la polémique autour de la finale 2025 face au Sénégal, mais aussi l’Algérie, le Nigeria, l’Égypte ou la Côte d’Ivoire. Derrière eux, des nations comme le Ghana, le Cap-Vert ou la Guinée pourraient rapidement transformer certains groupes en véritables pièges. Enfin, plusieurs sélections moins expérimentées rêvent de créer l’exploit, à l’image du Soudan du Sud, du Lesotho ou de l’Érythrée, qui espèrent s’inviter pour la première fois sur la grande scène continentale.

Les grosses nations s’en sortent bien

Le tirage au sort a livré une répartition des groupes particulièrement relevée, dessinant une phase de qualification dense où plusieurs affiches de haut niveau se profilent dès les premières journées. Le Groupe C apparaît comme l’un des plus redoutables avec la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Gambie réunis dans une même poule, un trio qui promet une bataille intense pour la première place et pourrait laisser peu de marge aux outsiders. Dans le Groupe D, l’Afrique du Sud et la Guinée devront composer avec un Kenya porté par son statut de pays hôte et un adversaire comme l’Érythrée, qui espère jouer les trouble-fête malgré son statut d’outsider. Le Groupe A met également en lumière le Maroc, champion en titre (*soumis au TAS), qui devra se méfier du Gabon dans une poule où le Niger et le Lesotho tenteront de créer la surprise. D’autres groupes présentent des équilibres tout aussi intéressants, notamment le Groupe E avec la RD Congo et la Guinée équatoriale, ou encore le Groupe G où le Cameroun devra négocier un parcours piégeux face aux Comores et à la Namibie. Le format, qui ne laisse que peu de place à l’erreur avec des qualifications réservées aux premiers de groupe et aux meilleurs deuxièmes, renforce encore la tension sportive autour de chaque rencontre.

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Les grandes nations africaines ont globalement hérité de trajectoires contrastées, certaines semblant relativement protégées tandis que d’autres devront se méfier de groupes piégeux. L’Égypte, dans le Groupe B, partira favorite, mais devra composer avec l’Angola et le Malawi dans une poule où le Soudan du Sud pourrait jouer sans pression. Le Sénégal, logé dans le Groupe J, retrouvera une opposition sérieuse mais abordable avec le Mozambique et le Soudan, dans une poule qui pourrait rapidement se resserrer derrière les Lions de la Teranga. Le Nigeria, placé dans le Groupe L, devra se défaire de la Tanzanie, coorganisatrice de la CAN 2027 et donc particulièrement motivée à domicile, ainsi que de Madagascar et de la Guinée-Bissau. L’Algérie, dans le Groupe I, affrontera la Zambie et le Togo dans une poule ouverte, tandis que la Tunisie devra négocier un Groupe H assez simple avec l’Ouganda et la Libye. Derrière les favoris, plusieurs sélections issues des pots inférieurs espèrent jouer les arbitres de la qualification, à l’image du Rwanda, du Cap-Vert ou encore de la Sierra Leone. Cette phase de groupes s’annonce donc comme un long marathon continental où chaque point comptera, dans une édition de la CAN 2027 déjà historique par son format, son organisation à trois pays et son contexte de transition pour le football africain.

Les douze groupes dévoilés