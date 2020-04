Benfica : Hugo, l'autre joyau de la famille Felix

Un Felix peut en cacher un autre. Grande promesse de Benfica, Jõao Felix a enchanté la planète football l'an dernier. Courtisé par de nombreux et prestigieux clubs, il a décidé de rejoindre l'Atlético de Madrid. Pour se l'offrir et supplanter la concurrence, les Colchoneros ont déboursé 126 M€. Mais alors que tous les regards sont braqués sur lui, un autre membre de la famille Felix tente lui aussi de mener un carrière dans le football. Il s'agit de son petit-frère Hugo. Ce dernier est passé notamment par le FC Porto (2015) et la Casa do Benfica de Viseu (2015-2016), avant de rejoindre Benfica en 2016.

Le 12 mars 2018, à l'âge de 14 ans, il a signé un contrat de trois ans avec les pensionnaires du stade de la Luz. Un moment immortalisé aux côtés de son frère, qui était venu poser sur la photo avec lui pour l'occasion. Agé actuellement de 16 ans, le natif de Viseu fait donc ses classes au sein du club de Lisbonne. Cette saison, le joueur de la génération 2004 (il est né le 3 mars) a joué 11 matches avec l'équipe U16. Le temps pour lui de trouver la mire à 11 reprises. Il a aussi marqué un but en deux apparitions avec les U17. International U16 Portugais, il est considéré comme un élément prometteur.

Un talent à suivre à Benfica

De l'avis de beaucoup, il a des qualités de jeu semblables à son frère João. Contacté par nos soins, Jean-Claude Abeddou, agent et ancien scout à Benfica, nous a dit tout le bien qu'il pensait de lui. «Il peut jouer 8 ou 10. Mais il a déjà joué sur les côtés aussi. C'est un jeune joueur qui a une bonne intelligence de jeu. Il a une très bonne technique balle au pied et il apporte beaucoup de mouvements entre les lignes. Il a une vision de jeu et un QI football au-dessus de la moyenne». Un portrait très flatteur pour Hugo Felix. Un jeune homme qui espère bien suivre les pas de son aîné sans pour autant se mettre la pression.

C'est ce qu'il avait expliqué il y a quelques mois dans la presse portugaise. «Je ne vois pas le succès de mon frère comme un lourd héritage. Je ne me soucie même pas des comparaisons possibles. Je suis le plus fier de lui. Il a atteint un niveau très élevé. Ces choses ne font que me motiver (...) João m'a dit d'être plus agressif en attaquant le ballon et de faire de mon mieux pour gagner tous les duels». Des conseils qu'a écouté et conservé précieusement le jeune Hugo, l'autre joyau de la famille Felix.