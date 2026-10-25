PSG : Dro Fernández, une histoire parisienne qui ne fait que commencer

Il y a des aventures qui commencent dans le bruit, sous les projecteurs et au rythme des grandes promesses. Et puis il y a celles qui s’écrivent plus discrètement, au fil des entraînements, des premières minutes et de ces petits instants qui finissent parfois par tout changer. Pour Dro Fernández, l’histoire parisienne ressemble encore à un livre dont les premières pages viennent à peine d’être tournées. Depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 8 millions d’euros, le jeune Espagnol avance, en effet, à son rythme, découvre les exigences d’un nouvel environnement et attend son heure dans un effectif où la concurrence ne laisse que peu de place à l’improvisation. Mais ces dernières semaines, plusieurs signes laissent pourtant penser que son aventure parisienne prend une nouvelle tournure. Sa prestation remarquée contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (6-1), les compliments récemment formulés par Luis Enrique et le temps de jeu qu’il a obtenu face au Mans puis à Strasbourg témoignent d’une progression encourageante.

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Dro Fernández commence à se faire une place à Paris

Alors certes, rien qui permette de parler d’un changement de statut, pour le moment, mais suffisamment pour s’interroger sur la place qu’il pourrait prendre dans les prochains mois. À Paris, les opportunités sont rares et il faut savoir les saisir. Dro Fernández, sous contrat jusqu’en juin 2030, commence justement à montrer qu’il a des arguments à faire valoir. Depuis son arrivée dans la capitale, le milieu offensif a disputé 20 rencontres et inscrit un but. Lors de la saison 2025-2026, il avait cumulé 13 apparitions et 685 minutes de jeu, pour une réalisation. Sur l’exercice 2026-2027, il compte déjà sept matches, pour 249 minutes. Un bilan qui traduit une intégration progressive, sans que l’ex-prodige de la Masia ait encore réussi à s’installer durablement dans la rotation. Dans un groupe parisien particulièrement fourni, il doit, encore, apprendre à composer avec la concurrence, assimiler les exigences tactiques de Luis Enrique et profiter de chaque occasion pour se montrer.

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Un processus qui demande du temps, surtout à cet âge. Les dernières semaines lui ont néanmoins permis de franchir quelques étapes, avec des apparitions plus consistantes et des signes de confiance de la part de son entraîneur. Pour un joueur qui cherche encore à trouver sa place, ce sont des signaux loin d’être anodins. Car Dro Fernández, qui a récemment assurait qu’il «se sentait bien mieux» et qu’il avait «une grosse marge de progression», ne se distingue pas uniquement par sa qualité technique. Ses statistiques révèlent aussi une implication défensive qui correspond aux attentes de Luis Enrique. Avec 61,5 pressings par 90 minutes, il affiche ainsi le meilleur total du PSG dans cette catégorie, devant Ferran Torres (56,5) et Fabián Ruiz (55,3). Il domine également l’effectif parisien au nombre de pressings à haute intensité, avec 41,9 par 90 minutes, devant Ferran Torres (39,1) et Fabián Ruiz (38,8). Dans le camp adverse, ses 28,9 pressings à haute intensité le placent au deuxième rang du groupe, derrière Ferran Torres (30,1), mais devant Ousmane Dembélé (23,6).

Avec le ballon, des promesses déjà visibles

Des chiffres qui en disent long sur son activité sans ballon et sa capacité à participer au travail collectif. Dans le système de Luis Enrique, où le pressing et la récupération rapide occupent une place centrale, cet investissement peut compter autant que les éclairs techniques. Vous l’aurez compris, Dro ne cherche pas seulement à faire la différence balle au pied, il accepte aussi les efforts nécessaires pour permettre à son équipe de reprendre le contrôle du jeu. Avec le ballon, justement, le gamin de Nigrán présente également des indicateurs intéressants. Parmi les joueurs de moins de 19 ans évoluant dans les cinq grands championnats européens, avec au moins 100 minutes disputées toutes compétitions confondues, il figure parmi les profils les plus performants dans plusieurs catégories liées à la progression du jeu.

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Il réalise notamment 24,58 passes vers le dernier tiers par 90 minutes, un total qui le place dans le haut du classement de sa catégorie. Il compte également 5,8 passes cassant une ligne dans le dernier tiers par 90 minutes, soit le deuxième total parmi les jeunes joueurs recensés dans cette statistique. À cela s’ajoutent 0,4 expected assist par 90 minutes, un indicateur qui souligne son potentiel dans la création d’occasions. Ces données doivent évidemment être replacées dans le contexte d’un temps de jeu encore limité, mais elles donnent un premier aperçu de ses qualités. Dro est capable de faire avancer le ballon, de trouver des espaces et de participer à la construction des attaques. Des caractéristiques qui pourraient lui permettre de se faire une place dans un PSG régulièrement confronté à des blocs défensifs regroupés. Et son activité défensive mérite également d’être soulignée.

Un cas qui fait parler

Sous le maillot du PSG, Dro Fernández réalise quatre tacles par 90 minutes, le deuxième total de l’effectif parisien dans cette catégorie, derrière Senny Mayulu (5,7) et devant Beraldo (3,7). Il en réussit 2,5 par 90 minutes, ce qui le place là encore parmi les meilleurs joueurs du groupe, derrière Mayulu (3,4) et Beraldo (2,8). Un investissement qui confirme que le droitier d’1m80 ne se contente pas d’attendre le ballon pour exprimer ses qualités. Il participe aux efforts de récupération et semble avoir intégré les exigences collectives de son entraîneur. Autre donnée intéressante, depuis le début de l’année 2026, le PSG a remporté huit de ses dix rencontres toutes compétitions confondues lorsque Dro était titulaire, pour un nul et une défaite, soit 80 % de victoires. Ce bilan ne permet évidemment pas d’établir un lien direct entre sa présence et les résultats parisiens. Il rappelle néanmoins que ses titularisations se sont inscrites dans une période globalement positive pour le club.

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À ce stade, il s’agit surtout d’indicateurs encourageants pour un joueur qui cherche encore à gagner en responsabilités. Tout n’est cependant pas qu’une question de statistiques. Dans un club où plusieurs jeunes talents attendent, eux aussi, leur chance, la gestion du temps de jeu peut rapidement devenir un sujet sensible. Ces dernières semaines, certaines rumeurs ont ainsi évoqué des crispations autour de la situation de Dro Fernández, laissant entendre que les minutes qui lui sont accordées pouvaient susciter des interrogations dans l’entourage d’autres Titis parisiens. Il reste pourtant difficile, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de parler de tensions avérées ou de mécontentement clairement établi, et ce même si certains continuent de penser qu’il bénéficie d’un petit traitement de faveur, du fait notamment de l’identité de son agent, l’Espagnol Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique. Cette question renvoie surtout à une réalité bien connue au PSG : les jeunes joueurs doivent se faire une place dans un effectif où la concurrence est permanente, tout en espérant que leurs efforts seront récompensés.

Un profil apprécié en interne

Dès lors, Dro se retrouve ainsi au cœur d’un équilibre que Luis Enrique devra gérer avec attention dans les semaines à venir, alors que plusieurs éléments cherchent, eux aussi, à franchir un cap. Pour l’ancien crack du Barça, le plus important sera donc de continuer à répondre présent lorsqu’il en aura l’occasion, sans se laisser distraire par les comparaisons. En interne, son adaptation semble en tout cas se dérouler dans de bonnes conditions. Avant la réception de l’OL, ce lundi, nous sommes ainsi en mesure d’affirmer que Dro Fernández, naturellement proche des hispanophones (Fabian Ruiz, Ferran Torres…) a rapidement trouvé ses marques et entretient de bonnes relations avec ses coéquipiers, mais aussi avec les membres du Campus PSG. Sa maîtrise de l’espagnol et de l’anglais facilite, par ailleurs, les échanges avec les joueurs les plus expérimentés comme avec les plus jeunes. A noter, enfin, que la nouvelle pépite parisienne poursuit son apprentissage du français, à l’image des autres recrues.

Plus globalement, le portrait qui se dessine est celui d’un garçon calme, joyeux et particulièrement attaché au football. Une personnalité qui semble appréciée dans son nouvel environnement et qui pourrait l’aider à traverser les différentes étapes de son intégration. Car arriver au PSG ne signifie pas seulement s’adapter à un nouveau système de jeu. Il faut aussi trouver ses repères dans un vestiaire exigeant, apprivoiser un quotidien différent et apprendre à gérer les attentes qui accompagnent le statut de jeune talent. Sur ce plan, les premiers retours sont positifs. Dro semble avoir trouvé un cadre dans lequel il peut continuer à progresser, sans avoir besoin de brûler les étapes. Reste désormais à savoir jusqu’où cette progression peut le mener. Si les compliments de Luis Enrique, associés à l’augmentation de son temps de jeu contre le Slovan Bratislava, Le Mans puis Strasbourg, constituent des signes encourageants, ils ne garantissent pas une place régulière dans le onze parisien, mais témoignent d’une évolution qui mérite d’être suivie.

Pour Dro Fernández, l’enjeu sera finalement de transformer ces opportunités en performances régulières, de continuer à assimiler les exigences tactiques du staff et de démontrer qu’il peut apporter quelque chose de différent à l’équipe. Oui, le chemin est encore long et les périodes de patience feront inévitablement partie de son apprentissage. À son âge, rien n’est linéaire, surtout dans un club où les ambitions immédiates laissent peu de place à l’erreur. Mais les premières pages de son aventure parisienne commencent à prendre forme. Entre son activité sans ballon, sa capacité à faire progresser le jeu et une adaptation humaine qui semble bien engagée, Dro dispose bel et bien de plusieurs arguments pour continuer à se rapprocher du groupe. Il ne s’agit pas encore d’une installation durable, encore moins d’une réussite acquise. Simplement d’un début prometteur, avec suffisamment de signes positifs pour donner envie de connaître la suite. La réception à Lyon, ce lundi, pourrait justement offrir à Dro Fernández une nouvelle occasion de poursuivre sur sa lancée.