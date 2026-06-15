CdM 2026 : le périple totalement dingue d’un supporter pour assister à Belgique-Egypte

Supporter de la Belgique, Adam a réussi son pari fou. Comme indiqué par RMC Sport, ce lundi, le jeune fan des Diables Rouges assistera bien à la rencontre opposant les Belges à l’Egypte ce lundi (21h). Pour ce faire, il est parti de Bruxelles au volant de sa vieille BMW de 1983 le 5 juin dernier avant une traversée de 10 jours en bateau puis 5.000km à travers les États-Unis…

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«Cette voiture vient de Bruxelles. Je l’ai emmené jusqu’à Zeebruges où elle a été embarquée dans un porte-conteneur et elle a fait dix jours de traversée jusqu’à Baltimore où je l’ai récupéré. La voiture a 43 ans. Elle est plus vieille que moi ! Je l’ai depuis 2009. Tout est d’origine, elle est solide. J’ai fait la traversée des States. J’ai voulu combiner tout ça en une histoire et je partais à la rencontre des gens en utilisant le foot et la voiture pour créer du lien. J’avoue que j’ai un peu de mal à réaliser que la voiture est ici à Seattle», a notamment raconté Adam, qui espère désormais voir la Belgique de Rudi Garcia réussir son entrée en lice.