La grosse révélation de Jürgen Klopp sur le mercato de Liverpool, la presse catalane s'enflamme pour ses jeunes pousses

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp appelle les joueurs à se faire vacciner

La situation est grave en Angleterre. Alors qu'une réunion d'urgence se profile demain entre les coachs de Premier League pour faire un point sur la suite du championnat, le coach de Liverpool Jürgen Klopp a donné son avis. Fermement opposé à un arrêt de la Premier League, le tacticien allemand appelle plutôt les joueurs à se faire vacciner. Une prise de position claire face à la recrudescence des cas de Covid Outre-Manche. D'autant que l'intéressé a été clair : Liverpool ne recrutera pas un joueur non vacciné, car il représenterait une menace constante, comme le relaye le Sunday Express sur sa Une.

Les jeunes pousses déjà au rendez-vous

Le Barça s'est fait peur face à Elche (3-2). Malgré une avance de deux buts à la pause, les hommes de Xavi se sont fait remonter en l'espace de deux minutes. Mais heureusement pour les Calatans, le jeune Nico Gonzalez a sauvé les Blaugranas d'une nouvelle contre-performance. D'ailleurs, le Barça s'en est remis à ses jeunes pousses pour l'emporter, puisque le jeune Ferran Jutglà et Gavi ont également trouver le chemin des filets pour la première fois sous le maillot catalan. La presse catalane n'y manque pas ce matin et rend hommage à ses minots. «Baby boom», résume le Mundo Deportivo. Même son de cloche en Une du journal Sport, «super enfants» peut-on lire.

Incidents en France après le sacre de l'Algérie

Dans un match assez fermé, l'Algérie est venue à bout de la Tunisie dans les prolongations et remporte le Coupe Arabe, deux ans après avoir soulevé la CAN, et à un mois de la nouvelle édition au Cameroun. Un nouveau trophée que la presse algérienne n'a pas manqué de célébrer. «Les Verts champions arabes», écrit fièrement le quotidien national Horizons. Le quotidien L'Expression affiche également ses héros en Une accompagné de l'hymne national du pays, «le Serment». Cet évènement a été célébré un peu partout en France par des milliers de supporters algériens. Des scènes de liesses qui ont conduit parfois a quelques débordements, comme le rapporte Le Progrès sur sa Une. «L'équipe de foot d'Algérie gagne, joie et incident en ville. »