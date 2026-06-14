Le Real Madrid a bouclé l’arrivée de Marc Cucurella !

Le Real Madrid poursuit son mercato particulièrement ambitieux. Après avoir déjà sécurisé les arrivées de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, le club madrilène ne comptait pas s’arrêter là. Toujours désireuse de renforcer son effectif pour redevenir la référence en Espagne et, surtout, en Europe, la direction madrilène multiplie les coups d’éclat sur le marché des transferts.

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Dernier dossier en date : Marc Cucurella. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le Real Madrid, Chelsea et l’international espagnol (24 sélections) pour un transfert en provenance de Chelsea cet été. L’arrière gauche, également courtisé par le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, est ainsi sur le point de quitter Londres après la Coupe du Monde 2026 pour rejoindre la capitale espagnole. L’opération devrait coûter un peu plus de 50 millions d’euros.

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Déjà la 4e recrue pour le Real Madrid

Ce transfert sorti de nulle part s’inscrit dans le projet global porté par le retour de José Mourinho sur le banc madrilène. L’entraîneur portugais souhaite remodeler son équipe et a lui-même validé le profil de Cucurella pour occuper le couloir gauche, pourtant déjà très fourni avec Ferland Mendy, Fran García et Álvaro Carreras.

Dans ce contexte, le Real Madrid confirme sa volonté de frapper fort dès le début du mercato. Avec déjà trois recrues de haut niveau bouclées et l’arrivée imminente de Marc Cucurella, les Merengues affichent clairement leurs ambitions : reconstruire leur effectif et rendre cette formation madrilène à nouveau compétitive pour lutter dans toutes les compétitions.