Real Madrid : Luka Modrić et Toni Kroos agacés par les choix de Carlo Ancelotti !

La suite après cette publicité

La vérité d’hier n’est pas celle de demain ni d’après demain, et Luka Modrić comme Toni Kroos peinent à le comprendre. Légendes du Real Madrid avec qui ils ont respectivement remporté 5 et 4 Ligues des Champions, le Croate et l’Allemand sont aujourd’hui bien plus proches de la fin que du début de leur carrière. Pourtant, les deux joueurs restent cramponnés à l’idée de jouer les premiers rôles en club, et ce malgré une perte de vitesse logique au vu de leur âge aujourd’hui avancé (38 et 33 ans).

Le premier, encore indiscutable la saison dernière (33 matches de Liga), a vu son statut s’étioler ces dernières semaines. C’est simple, le Ballon d’Or 2018 n’a disputé que 242 minutes depuis le début de l’exercice, soit presque la moitié du temps de jeu que lui avait accordé Carlo Ancelotti la saison dernière à ce stade de la saison (406). Une situation qui a le don d’agacer «Lukita» en interne, comme il avait déjà su l’exprimer lors de la trêve internationale dans le média croate Sportske novosti. «Je veux juste jouer, j’ai signé une prolongation et on m’a dit que rien ne changerait dans mon statut », avait déclaré le natif de Zadar, qui avait par ailleurs repoussé plusieurs offres insistantes en provenance d’Arabie saoudite cet été.

À lire

Real Madrid : quatre joueurs vont comparaître devant la justice espagnole

Le club veut aujourd’hui miser sur sa jeunesse

Titulaire ce mercredi lors de la victoire du Real Madrid face à l’Union Berlin en Ligue des Champions (1-0), Modrić a su se faire entendre, mais jusqu’à quand ? Selon Relevo, les hautes sphères madrilènes insisteraient pour qu’Ancelotti mise davantage sur la jeunesse, incarnée par Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et forcément Jude Bellingham, homme à tout faire en ce début de saison. L’objectif serait ainsi d’intégrer les deux seniors dans la rotation, et de leur offrir dans une certaine mesure un rôle de «guide».

La suite après cette publicité

Face à cette situation, Toni Kroos se sentirait lui aussi irrité. Désireux de retrouver sa place d’indiscutable, comme l’indique une source proche du club à Relevo, l’Allemand ronge son frein, lui qui avait d’ailleurs pensé à prendre sa retraite cet été, avant de finalement prolonger. Depuis le début de saison, le champion du monde 2014 n’a lui participé qu’à 278 minutes de jeu (2 titularisations en 6 rencontres), soit également presque deux fois moins que la saison dernière à ce stade de la saison (438). Avec la montée en puissance de la BTC, difficile d’imaginer l’ancien Bavarois rejouer les premiers rôles, même si Carlo Ancelotti se voulait plus prudent en conférence de presse cette semaine : «Je sais parfaitement ce que Modric et Kroos peuvent m’apporter. Je n’ai pas besoin de les tester. Ils continueront à être importants», avait-il confié. Importants, oui, mais dans vestiaire ou sur le terrain ?