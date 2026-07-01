Ballon d’Or : Michael Olise est annoncé favori

Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise fait déjà forte impression. Tout le monde ou presque s’incline devant le talent du joueur du Bayern Munich. Zlatan Ibrahimovic a multiplié les éloges concernant le Français, qui a encore brillé face à la Suède hier soir. Et il n’est pas le seul. Dans les colonnes de Bild, Willy Sagnol voit même plus grand pour l’ancien de Crystal Palace.

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« Il prend un plaisir fou à chaque action sur le terrain. Olise est le meilleur au monde, de loin. Si Olise ne remporte pas le Ballon d’Or, c’est qu’il y a un sérieux problème avec le football. Ce que j’apprécie le plus chez lui, c’est qu’il ne se soucie pas de marquer, de faire des passes décisives ou non. On voit bien qu’il ne pense pas à lui-même, mais qu’il cherche toujours le bien de l’équipe. Zidane était pareil. Leo Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial ces 15 dernières années, jouent un peu pour eux-mêmes et leurs statistiques. Je n’ai rien contre eux, ils sont fantastiques. Mais Olise est un vrai joueur d’équipe. Enfin, nos enfants ont un excellent modèle. En France, nous nous identifions pleinement à lui. Il est notre numéro un.» Olise appréciera ces jolis mots.