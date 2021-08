Toulouse : l'UNFP monte au créneau pour Amine Adli

«À partir d'aujourd'hui, Amine Adli n'est plus à disposition de l'entraîneur. Et ce, jusqu'au 1er septembre au moins (fin du mercato, ndlr). Parti comme c'est parti, s'il est encore là après le 1er septembre, on verra quelle décision on prendra. Je lui ai dit le fond de ma pensée là-dessus. Il sait exactement ce qu'il en est. Il n'est pas exclu du groupe, il s'entraînera mais ne jouera plus les matches.» Tels sont les mots du président du Toulouse FC Damien Comolli dans La Dépêche au sujet d'Amine Adli. Courtisé par de gros clubs européens et en fin de contrat dans un an, le joueur de 21 ans aurait refusé les propositions sans les étudier. Une attitude qui n'a donc pas plus au boss du Téfécé, qui a décidé d'agir. Mais ça ne passe pas du côté de l'UNFP.

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, l'Union nationale des footballeurs professionnels a pris la défense du Toulousain : «pour l’UNFP, Amine Adli est donc totalement dans son droit et s’il doit quitter demain le TFC, ce sera parce qu’il l’aura décidé et qu’il aura choisi son nouveau club. L’UNFP demande donc que l’attaquant soit dès maintenant remis à la disposition de son entraîneur, qui jugera, sur des critères sportifs et uniquement ceux-là, de le faire disputer ou pas les prochaines rencontres de Ligue 2, sans avoir à attendre le 1er septembre 2021. L’UNFP est prête à se rapprocher du club et du joueur afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution qui permette de préserver les intérêts sportifs du club et qui n’entrave pas la belle carrière naissante d’un joueur couronné par ses pairs, il y a trois mois à peine.» En espérant que la situation s'arrange.