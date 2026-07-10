«Je n*que le VAR» : un ex-international marocain pète les plombs pendant France - Maroc

L’arbitrage de France - Maroc a fait l’objet de débats hier soir. Si Erling Haaland a par exemple pointé du doigt le temps d’attente du VAR pour confirmer le penalty des Français en première période (Kylian Mbappé l’avait manqué après 3 minutes 11 de délais), l’assistance vidéo a aussi fait parler sur l’action du premier but français.

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Des nouvelles de Nabil Dirar pic.twitter.com/aHYzt9vfhL — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) July 10, 2026

Adrien Rabiot avait ainsi touché le ballon de la main au tout départ de l’action menant au but de Kylian Mbappé, finalement bel et bien accordé, au grand dam de l’ex-international marocin Nabil Dirar : «ça, c’est très grave woulah je n.que le VAR et vos règles à deux balles, vous me dégoutez la FIFA», a écrit l’ancien joueur de l’AS Monaco sur son compte Instagram.