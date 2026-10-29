PSG : Luis Enrique estime avoir contrôlé les blessures

Ces derniers temps, le Paris Saint-Germain n’est pas verni. Le club de la capitale a perdu plusieurs éléments sur blessure : Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé ou encore Marquinhos ont tous rejoint l’infirmerie pour quelque temps. Interrogé sur ces pépins physiques à la veille du déplacement au Havre, Luis Enrique a estimé que lui et son staff faisaient de leur mieux pour limiter au maximum ces blessures.

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« Nous aimons avoir le maximum de contrôle sur le sujet des blessures. C’est un sujet important depuis que nous sommes là. Il y a des joueurs qui sont plus adaptés pour ne pas se blesser, et d’autres chez qui c’est l’inverse. La capacité à faire du sport à haute intensité varie. Il faut varier les charges d’entraînement. Je pense que durant ma carrière d’entraîneur, nous avons su contrôler cela. Il y a des moments pires et des meilleurs, et je suis content de ce que nous faisons. Les blessures font partie du football de haut niveau et c’est difficile à contrôler », a-t-il confié en conférence de presse.