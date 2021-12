Un club inattendu veut relancer José Mourinho, la presse espagnole pas convaincue par le Barça de Xavi

La suite après cette publicité

Un club anglais pense à Mourinho

Hier soir c’était les retrouvailles de José Mourinho avec l’Inter, des «retrouvailles qui virent au cauchemar» comme le présente le Corriere Dello Sport en Une. La Roma s'est inclinée 3-0. C’est la deuxième défaite d’affilée pour les Romains du Mou, bon 7ème. Si l’Italie et la Roma ne conviennent plus au Portugais, il pourrait faire son retour en Angleterre pour coacher une nouvelle équipe. Le Sunday Express dévoile ce matin que le conseil d’administration d’Everton est divisé sur le maintien de Rafael Benitez à la tête du club. La pression sur Benitez est montée d'un cran après le derby du Merseyside dans lequel les Toffees ont été battus 4-1 par son ancien club Liverpool en milieu de semaine. José Mourinho est apparu comme une cible potentielle pour Everton selon le Sunday Star. Même vision du côté des journalistes du Sunday Mirror qui titre que Mourinho est dans «le radar d’Everton». Pour les tabloïds anglais, le Portugais n'a pris ses fonctions à la Roma qu'en juillet, mais penserait à un retour en Angleterre s'il en avait l'occasion. Surtout après les mauvais résultats de son équipe. Une nouvelle affaire à suivre !

Le Barça a des inquiétudes

Le Barça s’est incliné 1 à 0 face au Betis hier après-midi. C’est le «coup de frein» comme l’écrit Mundo Deportivo. Pour le journal catalan, Xavi a effectué des rotations en pensant au match contre le Bayern et son bloc n'a fonctionné que lorsque Dembélé est entré sur le terrain. De plus, la pépite du FC Barcelone, Gavi, est sorti après un KO lors de la première période du match. C’est comme un coup de «bâton avant la finale» contre le Bayern en Ligue des Champions pour le quotidien Sport. La presse pro barcelonaise est inquiète avant le voyage des Blaugranas en Bavière.

Le Bayern Munich avec de l'assurance

En Allemagne, les Munichois ont une nouvelle fois montré à quel point ils sont cliniques devant le but. C’était le Klassiker Dortmund-Bayern hier en Bundesliga. «Un match d’un haut niveau délirant» pour le journal Bild. Le Bayern Munich est l'heureux vainqueur sur le score de 3-2. Selon le média allemand, les Bavarois ont fait étalage de leur «jeu spectaculaire» avec beaucoup d'actions à plein régime, surtout en première mi-temps. Le BVB a su aussi répondre aux attentes en étant toujours capable de jouer la défensive du Bayern avec deux ou trois passes rapides. Les quotidiens allemands ont souligné la brillante prestation d’un joueur de Dortmund malgré la défaite, et non ce n’est pas le buteur Haaland, mais Jude Bellingham. C’est l’Anglais de 18 ans qui est à l’origine des deux buts du Borussia.