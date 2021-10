OM : où en est Franco Tongya ?

La suite après cette publicité

Lors de la fin du mercato hivernal dernier, Pablo Longoria prenait tout le monde de court. En effet, le dirigeant espagnol de l'OM finalisait un deal en envoyant Marley Aké (20 ans) à la Juventus contre 8 millions d'euros et signait Franco Tongya (19 ans) en provenance de la Vieille Dame pour la même somme et un contrat jusqu'en juin 2025.

Cette opération avait tout d'un transfert purement comptable, mais on avait quand même un petit espoir de le voir gratter à la porte du groupe professionnel. Près d'une année plus tard, toujours pas de trace du natif de Turin. Au niveau du profil, tous ceux qui l'ont vu jouer avec les jeunes de l'OM nous ont dépeint les mêmes qualités.

Il n'a pas réussi à impressionner Sampaoli

C'est un joueur puissant, perforateur, doté d'une excellente frappe de balle. Il a évolué à à peu près toutes les positions au sein de l'attaque phocéenne, sans vraiment taper dans l'œil de Jorge Sampaoli, le coach, depuis la fin de la saison dernière, de l'équipe une de l'OM.

Dès son arrivée, le jeune Tongya a beaucoup impressionné dans le vestiaire. Arrivant de la Juventus, il avait en plus une certaine aura. Chose qui n'a pas toujours plu et qui l'a probablement un peu desservi pour son intégration avec l'effectif duquel il fait alors partie intégrante.

Des avis mitigés

Pour autant, toujours pas sa chance avec les seniors. Lors de ce début de saison, il a inscrit un joli doublé qui a fait le tour des ordinateurs contre le Stade Rennais (victoire de l'OM 3-1) avant d'enchaîner sur quatre apparitions en National 2 avec la réserve. Durant cette trêve internationale, on l'a vu marquer avec les U20 de l'Italie contre le Portugal (1-1) un but de renard des surfaces après être entré en jeu contre l'Angleterre quelques jours auparavant (1-1). Mais, ces derniers temps, des rumeurs de départ sont apparues.

Selon Serie B News, l'international U20 italien a quand même la cote du côté de la Botte. En effet, une écurie de seconde division aimerait bien le récupérer en prêt dès cet hiver. Reste à connaître la position de l'OM et de Pablo Longoria, le président du club. Pour le moment, on est mitigé au club quand on voit ses entraînements. Un coup il impressionne, un coup il ne semble pas concerné. L'heure de trancher est bientôt arrivée...